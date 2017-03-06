Рыбинск, Ярославская область, 6 марта, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Детям, находящимся в следственном изоляторе № 2 Рыбинска Ярославской области, не дают возможности учиться. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Уполномоченный по правам человека в ЯО Сергей Бабуркин

В ходе визита в учреждение обозначилась проблема организации обучения содержащихся в учреждении несовершеннолетних, которые должны осваивать школьную программу. Подросткам выдали учебники еще 1 сентября, в начале учебного года, однако в СИЗО до сих пор не налажена работа по организации выездных уроков, когда педагоги приезжают в учреждение для проведения занятий.

Администрация следственного изолятора заверила, что со своей стороны сделала все для организации процесса обучения. В связи с этим уполномоченный обратился в департамент образования Рыбинска с просьбой оперативно решить данный вопрос.

«Раньше наши учителя ходили туда обучать ребят, но изменился закон об образовании, и сейчас мы не имеем права это делать. Ученики должны самостоятельно обучаться, а сдавать экзамены они могут либо в вечерней школе при колонии, либо в тех школах, где они обучались до помещения под стражу. Такая ситуация у нас уже второй год», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела развития общего и дополнительного образования департамента образования города Рыбинска Светлана Горячева.

В то же время в СИЗО № 1, который расположен в Ярославле, таких проблем нет.

«Детей, находящихся в изоляторе нашего города, обучают преподаватели из общеобразовательной школы № 16 и из вечерней (сменной) школы № 21», — сказала заместитель директора департамента образования мэрии Ярославля Елена Ильина.