Рим, 6 марта, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Итальянское население сокращается. По состоянию на 1 января 2017 года население страны составляет 60 миллионов 579 тысяч жителей, на 86 тысяч меньше, чем в прошлом году.

jakobking85 Новорожденный

Доклад национального института статистики — ИСТАТ — не оставляет места для сомнений: уровень рождаемости в стране постоянно снижается. Эта тенденция продолжается уже в течение нескольких лет. Естественный прирост, при расчете количество рождений минус количество смертей, показывает отрицательное значение — 134 тысячи, в докладе подчеркивается, что это второе по величине падение рождаемости за всю историю, уступая только цифре 2015 года в минус 162 тысячи, отрицательные цифры компенсируются за счет миграции из зарубежных стран: + 135 тысяч человек.

По данным доклада, уровень миграции в 2016 году в Италии аналогичен предыдущему году, но, по сравнению с последним, определяется большим числом въездов (293 тысячи), и нового максимума в эмиграции (157 тысяч). Рекорд по минимальному уровню рождаемости в 2015 году (486 тысяч) был превышен в 2016 году, за этот год родилось всего 474 тысячи детей, на 12 тысяч меньше, чем в предыдущем году.

Детей в Италии рождается все меньше, родителями становятся граждане более зрелого возраста, средний возраст мамы при рождении ребенка достиг 31,7 года.

Смертность в 2016 году, однако, составила 608 тысяч человек, что меньше по сравнению с пиком 2015 года с 648 тысячами случаев, но по-прежнему смертность остается на высоком уровне из-за тенденции старения населения.

По состоянию на 1 января 2017 года средний возраст итальянца составляет 44,9 года. Количество граждан в возрасте 65 лет и старше превышает 13,5 млн человек и составляет 22,3% от общей численности населения; тех, кому 80 лет и старше — 4,1 млн — 6,8% от общего числа населения, в то время как тех, кому 90 и выше — 727 тысяч, 1,2% от общего числа населения. Долгожители составляют 17 тысяч человек.