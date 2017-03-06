Москва, 6 марта, 2017, 16:51 — ИА Регнум. В 2016 году в России число выданных кредитов с признаками мошенничества превысило показатель 2015 года на 69,5%. Динамика отзыва лицензий банков происходит с опозданием, и это создает благоприятную почву для злоупотреблений «техническими кредитами». Однако Центральный банк уже принял меры, которые помогут данной тенденции противостоять. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта заявил управляющий адвокатского бюро «Адвокаты и бизнес» Сергей Ковбасюк.

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«Следует сказать, что на сегодняшний день динамика отзыва лицензий у банков происходит с опозданием (от месяца до полугода), то есть потенциальный банк-нарушитель заведомо знает о возможных проблемах, связанных с проверками Центрального банка Российской Федерации», — заявил Ковбасюк.

«(В таком случае) недобросовестные банки начинают злоупотреблять «техническими кредитами», выдаваемыми на «фиктивные организации» без обеспечения и без возможности взыскания какого-либо имущества заемщика. Технические кредиты позволяют банкам выводить деньги для собственников и крупных, значимых клиентов», — пояснил эксперт.

Рост выдачи кредитов с признаками мошенничества определенно является тревожной тенденцией, отметил он. Однако следует помнить, что в целях отслеживания и мониторинга качества выдаваемых ссуд Центральным банком принято решение о минимизации технических кредитов путем присутствия сотрудников Банка России на заседаниях правления банка и на кредитных комитетах, где принимается решение о выдаче того ли иного кредита, указал Ковбасюк.

«Подобная политика Центрального банка, как представляется, в будущем существенно снизит коэффициент кредитов, выданных с признаками мошенничества», — считает управляющий адвокатского бюро «Адвокаты и бизнес».

В то же время из статистики НКБИ нельзя делать выводы непосредственно о резком росте «кредитного мошенничества», так как сам факт совершения уголовно наказуемых действий в данной статистке не рассматривается, предостерег Ковбасюк.

«С юридической точки зрения наличие «признаков» мошенничества автоматически не влечет уголовно-правовую ответственность. Действующая редакция Уголовного кодекса закрепляет две специальные нормы, устанавливающие ответственность за соответствующие преступления против собственности: мошенничество в сфере кредитования (статья 159.1) и незаконное получение кредита (статья 176). Применение уголовно-правовых санкций в отношении виновных лиц — как со стороны кредитной организации, так и со стороны заемщика — возможно только после установления всех элементов состава указанных выше преступлений», — пояснил юрист.

«Между тем данные показатели должны служить серьезным поводом для усиления пристального внимания к банковской деятельности со стороны правоохранительных органов», — заключил управляющий адвокатского бюро «Адвокаты и бизнес».

Ранее Национальное бюро кредитных историй сообщило о том, что в 2016 году банками было выдано 1010,7 тыс. кредитов с признаками мошенничества. Таким образом, показатель превысил уровень 2015 года на 69,5%.

Как уточнили в агентстве, по отношению к общему количеству выданных кредитов в 2016 году доля кредитов с признаками мошенничества составила 3,4%. Соответственно, в 2015 году она составила 2,3%. При этом, согласно статистике, в прошлом году заметно изменилась стратегия действий самих мошенников — теперь атаки направлены в основном на небольших кредиторов и МФО, которые пока не используют межотраслевые сервисы, позволяющие такому кредитному мошенничеству противостоять.

На этом фоне, как ранее заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, расчистка банковской системы может уже продлиться до 2019 года. Однако по мнению генерального директора площадки взаимного кредитования «Город Денег» Александра Панова, рост криминальных схем в банковской деятельности частично обусловлен в том числе самой же деятельностью Центрального Банка по зачистке банковской сферы.

«Нельзя не отметить, что первопричина этого — проходящая не без участия ЦБ олигополизация банковского рынка крупнейшими госбанками, лишающая региональные финансовые организации конкурентоспособности в «белом» бизнесе и толкающая их в криминальные бизнесы, такие как «обналичка» или запускающие процесс незаконной ликвидации», — заявил Панов корреспонденту ИА REGNUM.

«Регулятор при этом, имея возможность спрогнозировать вероятность банкротства банка уже по его размеру и специфике, до последнего закрывает глаза на ситуацию, а потом разводит руками», — добавил он.