Санкт-Петербург, 6 марта, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга объявило конкурсы на проектирование Восточного скоростного диаметра — новой автомобильной трассы, которая должна пройти с запада на восток города через новый мост над Невой. Заказчиком выступил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, сообщается на портале госзакупок.

Krti.gov.spb.ru Маршрут трассы ВСД

Работу оценили в 76,5 млн рублей по двум проектам, они должны быть готовы до конца февраля 2018 года.

Как предполагается, высокоскоростная шестиполосная магистраль должна будет пройти в створе Фаянсовой и Зольной улиц и соединиться с ЗСД, включив в себя новый мост через Неву.

Смольный разделил разработку проекта на два конкурса: в первом случае подрядчик будет готовить проект трассы в створе Фаянсовой и Зольной, включая мост, а также участок от транспортного узла на пересечении с Витебским и до перекрестка с Союзным проспектом; во втором случае подрядчик спроектирует участок трассы от ЗСД до Витебского проспекта.

Оба проекта оценили примерно поровну. Общая длина ВСД составит около 18 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Невского района Петербурга, недовольные тем, что трасса ВСД может пройти вблизи крупного жилого комплекса «Ладожский парк», на общественных слушаниях потребовали у властей найти средства, чтобы выбрать другой маршрут скоростной трассы. Недовольство предлагаемым маршрутом также высказали жители Красногвардейского района, где трасса ВСД приведет к сносу гаражей и также пройдет вблизи жилых домов по Хасанской улице.

Изначально предполагалось, что трасса должна начаться от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, пройти в полосе отвода северного железнодорожного полукольца и подключиться к КАД в районе деревни Кудрово. В дальнейшем будет предусмотрена возможность продолжения Широтной магистрали по территории Ленобласти до Мурманского шоссе, что позволит разгрузить участок КАД и Мурманского шоссе на входе в город. Проект намерены реализовать по схеме концессии или государственно-частного партнерства.