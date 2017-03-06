Курск, 6 марта, 2017, 16:50 — ИА Регнум. В Курске воспитаннице детского сада, получившей травму во время прогулки, выплатят компенсацию морального вреда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

juliezkoven0 Девочка

В августе 2016 года группа детского сада гуляла на детской площадке. Во время игры мальчик столкнул четырехлетнюю девочку со скамейки. Она упала на деревянный пол и получила травму. При этом воспитательница не отвела ребенка в медицинскую комнату и не сообщила о случившемся ни заведующей, ни родителям.

Вечером у девочки усилилась боль, и родители вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в больницу, где поставили диагноз — поперечный перелом ключицы. По заключению экспертизы, указанная травма образует вред здоровью средний тяжести.

Так как по закону дошкольное учреждение несет полную ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, детсад обязан обеспечивать охрану жизни, а также создавать безопасные условия их обучения, воспитания, присмотра и ухода. Если воспитанник причинил вред во время нахождения под надзором образовательной организации, она должна за это ответить.

Прокурор Сеймского административного округа города Курск направил в суд исковое заявление в интересах девочки, в котором потребовал взыскать с дошкольного учреждения компенсацию морального вреда в связи с полученной травмой. Требования прокурора были удовлетворены. Детский сад должен ребенку 100 тысяч рублей.