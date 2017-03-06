Мурманск, 6 марта, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области проводит эпидемиологическое расследование и проведение комплекса мероприятий по локализации группового очага норовирусной инфекции в ДОУ№36 в посёлке Титан, входящий в городской округ города Кировск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

«В ДОУ выявлены нарушения требований санитарного законодательства к организации питания детей и соблюдению санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке, — пояснили в Роспотребнадзоре. — Приняты меры о временной приостановке деятельности ДОУ, материалы направлены для рассмотрения в суд».

По информации ведомства, в муниципалитете приняты профилактические меры, направленные на недопущение распространения острых кишечных инфекций в детских образовательных учреждениях.

«Направлены рекомендации в органы исполнительной власти об организации профилактического обследования персонала пищеблоков, планируемого для работы в учреждениях отдыха и оздоровления в период подготовки учреждений к открытию на норовирусную инфекцию», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В дошкольном образовательном учреждении, тем временем, продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, по факту вспышки остро-кишечной инфекции в детском саду № 36 в посёлке Титан в Мурманской области было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в местный детский сад не явился 31 ребёнок по причине заболевания остро-кишечной инфекцией.