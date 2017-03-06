Гаага, Нидерланды, 6 марта, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Слушания Международного суда ООН в рамках иска Украины против Российской Федерации начались в понедельник, 6 марта, в Гааге. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Украинская сторона считает, что Российская Федерация виновна в нарушении международной Конвенции по запрету финансирования терроризма и международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Рассмотрение иска по существу продолжится независимо от решения суда относительно запроса о применении предупредительных мер», — говорится в комментарии МИД Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января 2017 г. глава Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел Украины передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении РФ Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Донбассе и направили армию против мирных жителей региона.

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