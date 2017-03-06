Ростов-на-Дону, 6 марта, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Одно из самых востребованных направлений 2016 года — Симферополь — может войти в тройку лидеров и по итогам текущего года. В период отпусков из Ростова-на-Дону в Крым еженедельно будет летать 14 рейсов. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 марта в пресс-службе воздушной гавани донской столицы.

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Отдохнуть в Крыму можно, воспользовавшись услугами двух компаний — «Россия» и «Уральские авиалинии». Ежедневно они будут запускать в небо Airbus A-319. Ежедневные рейсы в Симферополь «Россия» запускает 26 марта, улететь «Уральскими авиалиниями» по новому расписанию можно будет уже с 26 мая.

Отметим, это не одна из новинок грядущего сезона. Отпускников порадуют тем, что вместе с авиасообщением будет запущен круиз по Черному морю. Суда будут идти по маршруту Сочи-Ялта-Севастополь-Стамбул. По предварительным данным, морское путешествие будет длиться неделю. Помимо этого, Сочи с Ялтой свяжет по морю скоростной катер на 150 мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году из Ростова-на-Дону в Симферополь было запущено 16 рейсов. На полуостров летали три авиакомпании — «Россия», «Уральские авиалинии» и «Ред Вингс». Перевозили пассажиров воздушные суда Airbus A-319 и ТУ-204. В целом за прошлый год они обслужили более 94 тыс. пассажиров.

Кроме того, Крым стал самым популярным курортом для встречи 2016 года.

Между тем, маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Керчь предлагают ростовчане на сервисе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации. Регулярное транспортное сообщение с Крымом не только положительно скажется на экономике, но и преобразит родину писателя Антона Чехова.

«Это позволит отвести часть пассажиропотока от паромной переправы Порт-Кавказ — Порт-Крым, восстановить инфраструктуру и речные вокзалы, решит вопросы торговых отношений между Ростовской областью и Крымом», — считают авторы идеи. По словам ростовчан, которые поддерживают проект, маршрут соединит также Азов и Ейск. Это также поможет наладить торговое сообщение между регионами.