Москва, 7 марта, 2017, 00:05 — ИА Регнум. 7 марта Госдума обсудит во втором чтении законопроект об охране интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков спектаклей, сообщает ИА REGNUM. В частности, дается определение постановки спектаклей, выраженной в какой-либо объективной форме, в качестве особого результата исполнительской деятельности.

(сс) 383961 Театр

Новации

Режиссер-постановщик наделяется личным неимущественным правом — правом на неприкосновенность постановки. Защита этих прав не ограничивается лишь использованием постановки в записи, передачи в эфир или по кабелю, как это имеет место в действующем законодательстве, отмечает глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В число правомочий, определяющих содержание исключительного права на постановку, включены правомочия публичного исполнения спектакля, в том числе в живом исполнении. Определен момент начала охраны исключительного права режиссера на постановку в зависимости от первого публичного исполнения — с 1 января года, следующего за тем, в котором имело место первое публичное исполнение.

Исключительное право режиссера-постановщика действует в течение всей его жизни, но не менее 50 лет. Распространяться указанные новеллы будут на постановки, первое публичное исполнение которых будет осуществлено после вступления в силу закона, указал парламентарий.

Доработка

Поправками, рекомендованными комитетом к принятию Госдумой во втором чтении, уточняются права режиссера-постановщика на неприкосновенность постановки. Регламентируется, какие именно искажения недопустимы в отношении живой постановки — «искажения, приводящие к извращению смысла или нарушению целостности восприятия исполнения». Определяется форма постановки, допускающая ее воспроизведение и распространение с помощью технических средств. Это относится к постановкам, созданным на основе драматического или музыкально-драматического произведения, а также цирковым, кукольным, эстрадным и другим театрально-зрелищным представлениям.

Современный театр

В действующем законодательстве режиссер театра не имеет интеллектуальных прав на публичную «живую» постановку спектакля. В то же время в современном театре он является организатором, объединяющим благодаря своему творческому труду все элементы сценического действия: пьесу, актерское искусство, оформление, звуковое и музыкальное сопровождение и так далее.

На практике нередки ситуации, когда сценические постановки режиссеров активно используются другими, иногда менее известными лицами, без их согласия или актеры, отправляясь «на заработки», «прихватывают» с собой целые театральные постановки или сцены из таковых, не заключая договоров с режиссером-постановщиком и не выплачивая ему вознаграждения. В итоге интеллектуальные права театрального режиссера оказываются полностью не защищенными.