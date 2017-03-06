Чебоксары, 6 марта, 2017, 15:59 — ИА Регнум. За 2016 год внешнеторговый оборот Чувашии составил $378 229,1 тыс., что на 3,6% (или на $12 989 тыс.) больше по сравнению с 2015 годом. В том числе, экспорт возрос на 1,7% и достиг $145 606,8 тыс., импорт увеличился на 4,7% и достиг $232 622,3 тыс. Сальдо торгового баланса Чувашской Республики сложилось отрицательное и составило — $87 015,5 тыс. Такие данные опубликовал Чувашский таможенный пост.

ИА REGNUM В экспорте преобладают электрические машины и оборудование (20,5%)

По данным ведомства, доля внешнеторгового оборота Чувашии во внешней торговле Приволжского федерального округа составила 0,91%.

Товарооборот республики со странами дальнего зарубежья в 2016 году возрос на 10% (или на $20 288,7 тыс.) и достиг $223 634,5 тыс. Экспорт увеличился на 23,1% (или на $8773,4 тыс.), достигнув $46 708,5 тыс. Импорт возрос за год 7% (или на $11 515,3 тыс.) и стал равен $176 926 тыс. Сальдо торгового баланса отрицательное.

В экспорте в страны дальнего зарубежья преобладали прочие химические продукты (24,9%), органические химические соединения (22,4%), готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока (21%), оборудование и механические устройства (4,9%), какао и продукты из него (3,6%), семена, плоды и зерно (3,1%). В структуре импорта наибольшая доля пришлась на органические химические соединения (43,3%), оборудование и механические устройства (21,7%), электрические машины и оборудование (9,5%), мыло, моющие средства (4,6%), пластмассы и изделия из них (3,9%).

Оборот внешней торговли со странами СНГ за 2016 год составил $154 594 тыс. По сравнению с 2015 годом оборот упал на 4,5% (или на $7299,7 тыс.). Сальдо торгового баланса с этими странами сложилось положительное и составило $43 202 тыс. В том числе, экспорт уменьшился на 6% (или на $6310 тыс.), импорт сократился на 1,7% (или на $989,7 тыс.), составив соответственно $98 898,3 тыс. и $55 696,3. В экспорте преобладали прочие химические продукты (25,6%), электрические машины и оборудование (20,5%), оборудование и механические устройства (10,8%). В импорте — прочие химические продукты (45%), средства наземного транспорта и их части (30,5%).

Торговыми партнерами Чувашии стали 93 страны. Ведущие торговые партнеры при экспорте: Казахстан (33,5%), Белоруссия (15,7%), Китай (7,1%), Украина (4,6%), Азербайджан (3,9%), Молдавия (3%), США (2,3%), Таджикистан (2,3%), Индия (2,3%), Польша, Италия (по 2%), Узбекистан (1,9%), Киргизия (1,6%), Германия (1,5%), Монголия (1,1%), Литва (1,1%). При импорте — Китай (35,3%), Белоруссия (20,6%), Германия (14%), Италия (5,7%), Швейцария (3,8%), Соединенное королевство (2,1%), Украина (2%), Франция (1,9%).