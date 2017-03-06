Рыбинск, Ярославская область, 6 марта, 2017, 15:55 — ИА Регнум. 3 марта депутат Ярославской облдумы, заместитель председателя федерального политсовета «ПАРНАСа» Василий Цепенда обсудил с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой предстоящие губернаторские выборы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Василий Цепенда. Обсуждение состоялось в ходе встречи Памфиловой с руководством «ПАРНАСА».

Фото страницы Василия Цепенды в Facebook Встреча в ЦИК

«Мы обсудили избирательную систему России, подготовку к единому дню голосования. Я говорил о предстоящих в Ярославской области выборах губернатора. Наша позиция — 8% — это очень большой муниципальный фильтр. Регионы вправе сами устанавливать процент подписей депутатов и глав в поддержку регистрации кандидата. Он должен быть не менее 5% и не более 10% от общего количество избранных глав и депутатов муниципального и местного уровня. В Ярославской области кандидат должен собрать аж 102 подписи, при этом один и тот же глава или депутат не может подписываться за двух кандидатов. Такие правила усложняют участие представителей оппозиции в выборах главы региона», — рассказал Василий Цепенда.

Элла Памфилова отметила, что Ярославская областная дума имеет право изменить процент муниципального фильтра по своему усмотрению, в соответствии с федеральным законодательством. Также председатель ЦИК сказала, что последнее время в Ярославской области избирательный процесс проходит достаточно спокойно, без скандалов, фальсификаций.

«Муниципальный фильтр, на мой взгляд, вообще нужно исключить. До отмены губернаторских выборов кандидаты не собирали подписи. Но сегодняшний закон не позволяет этого сделать. Будем работать над поправками по снижению процента», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM Василий Цепенда.

Как уже ранее сообщало ИА REGNUM «ПАРНАС» планирует выдвинуть на пост губернатора Ярославской области депутата регионального парламента Сергея Балабаева, который был избран в думу как представитель «Гражданской Платформы», а на минувших выборах депутатов Государственной Думы был кандидатом «Справедливой России».

Законопроект о снижении муниципального фильтра на губернаторских выборах сейчас находится на рассмотрении в Ярославской областной думе, его внесли местные коммунисты.