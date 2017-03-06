Чэнду, Китай, 6 марта, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Китай продолжает реализовывать амбициозный проект Нового шелкового пути. До конца 2017 г. из КНР в Россию, Литву и Беларусь отправятся более 150 контейнерных составов, первый из которых уже отправился из провинции Сычуань в Минск.

Товарный состав

В столице провинции Сычуань г. Чэнду состоялась торжественная церемония, посвященная отправлению первого в этом году контейнерного состава в Беларусь. 41 контейнер с запчастями и оборудованием для китайского автозавода Geely, расположенного в Минске, будут доставлены до конца марта.

Как сообщили во время церемонии, поезд преодолеет 8,8 тыс. км пути всего за 12 дней, пишет «Синьхуа».

По итогам 2016 г. 460 грузовых составов доставили в Польшу, Германию и Нидерланды китайские товары на общую сумму в $1,56 млрд. В общей сложности было перевезено более 73 тыс. тонн грузов.

Китай активно реализовывает инициативу создания Нового шелкового пути. Доставка грузов из Китая в Европу по железной дороге является главной альтернативой морских перевозок, которые отличаются своей длительностью и нестабильностью.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2017 г. ожидается запуск дополнительных маршрутов, в том числе Чэнду — Стамбул и Чэнду — Москва. Доставка грузов в Стамбул займет около 16 дней, в Москве китайские товары появятся уже через 10 дней после отправления состава из Сычуани.