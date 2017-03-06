Рыбинск, Ярославская область, 6 марта, 2017, 15:21 — ИА Регнум. С 6 марта с директором МУП «Водоканал» города Рыбинска Ярославской области Алексеем Захаровым расторгнут трудовой договор. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Vodarybinsk.ru Алексей Захаров

Захаров был вызвал к мэру города Денису Добрякову, где ему было предложено расторгнуть договор по соглашению сторон. Алексей Захаров отказался и тогда ему дали на подпись другой документ. Оказывается в контракте директора МУП «Водоканал» есть пункт, который позволяет разорвать договор в одностороннем порядке с выплатой трех среднемесячных зарплат.

«Я спросил в чем причина увольнения? В том, что наш «Водоканал» в течение трех последних лет был лучшим в области, в том что занимал призовые места по России? Вразумительного ответа я не получил», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Захаров.

Алексей Захаров проработал в отрасли более 15 лет, 7 из них в качестве руководителя МУП «Водоканал».

«Причину увольнения Захарова я не знаю. Разговор происходил без меня и я уже увидел Алексея Николаевича с подписанным заявлением об увольнении. Пока руководить предприятием будет исполнительный директор Владимир Родионов», — сказал ИА REGNUM заместитель мэра Рыбинска Алексей Рябченков.

Решение в отношении Захарова связывают с его позицией по поводу недавно созданного ЯрОблЕИРЦ и недовольством областного руководства. Руководитель рыбинского «Водоканала» не видел однозначных плюсов для предприятия при переходе к сотрудничеству с монополистом и задавал «неуместные» вопросы. Неоднозначной была и его позиция по вопросу объединения водоканалов области.