Будапешт, 6 марта, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Европейский союз разрешил правительству Венгрии получить поддержку в строительстве двух ядерных реакторов со стороны России, после того как Будапешт взял на себя обязательства по защите конкуренции в энергетическом секторе, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Миный Атом

Договоренность между Венгрией и Россией на строительство двух дополнительных реакторов на АЭС «Пакш» была остановлена три года назад из-за несоответствия нормам ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он надеется, что строительство начнется в ближайшее время, как только будут согласованы все необходимые документы.

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер отметила значительный прогресс по данному вопросу со стороны Венгрии, что позволило одобрить инвестиции со стороны России в данный проект.

«Правительство Венгрии взяло на себя значительные обязательства, что позволило комиссии одобрить инвестиции», — подчеркнула Вестагер.

Напомним, 8 декабря 2014 года Россия и Венгрия подписали контракт на постройку пятого и шестого реакторов на АЭС «Пакш».