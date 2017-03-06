Вильнюс, 6 марта, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Литовские парламентские комитет по иностранным делам и комитет по делам Европы одобрили два документа, посвященные инициативам по оказанию поддержки Украине, сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 марта, в Сейме Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Один из документов определяет установки инициативы «Новый план Европы в отношении Украины», с помощь которых путем использования членства Литвы в ЕС и НАТО и связей в западных столицах планируется помочь Украине «сохранить долговременную мотивацию к осуществлению и поддержке реформ на Украине, которые необходимы для быстрого и безвозвратного ее сближения с Западным сообществом».

Второй документ «План поддержки Литвы Украине на 2017−2020 годы» определяет инициативы двусторонней поддержки Литвы реформам Украины на новый трехлетний период.

Как утверждает один из авторов этих документов член парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Андрюс Кубилюс, эти планы «очень важны и гарантируют дальнейшую интеграцию Украины в Европу».

Парламентарий отметил, что за прошедшие три года произошли «большие перемены»: «Россия продолжала демонстрировать, что не отказывается от глобальных целей агрессивным и непрогнозируемым поведением оказывать влияние на развитие мира в выгодном ей направлении». Между тем ЕС и Запад «все еще не восстановились после всемирного финансового кризиса 2009 года, после Brexit и миграционного кризиса, и поэтому было бы нереальным надеяться на то, что в ближайшее десятилетие ЕС был бы в состоянии предложить Украине ясную перспективу членства в ЕС».

«Эта ситуация опасна для Украины, выгодна России и вызывает угрозу для Запада. Цель нынешнего кремлевского режима — достигнуть, чтобы европейская трансформация не расширялась и не была успешной в странах Восточного партнерства, особенно на Украине, потому что успех этих реформ может стать примером и заразить российское общество. Пока Запад утопал в своих проблемах, Кремлю уже удалось достигнуть того, чтобы реализация реформ замедлилась в Грузии, а разочаровавшиеся молдавские избиратели выбрали пророссийского президента. Если удастся этого добиться и на Украине, эта было бы стратегической победой кремлевского режима. Это грозило бы новыми беспорядками на Украине и растущей реваншистской имперской агрессией России, стремящейся разрушить архитектуру безопасности Запада, — сказал Кубилюс. — Украина в ближайшее десятилетие должна остаться на пути к европейским реформам, несмотря на то, что за этот период ЕС, скорее всего, будет неспособным предложит ей перспективы членства в ЕС. Но с другой стороны, для того чтобы Украина стала проевропейской, в ближайшее десятилетие на самой Украине должны быть воплощены в жизнь огромные реформы. Мы не можем оставаться в стороне, мы обязаны помочь Украине достигнуть этой цели».

Одна из основных идей, очерченных в этих документах, — предложение инициировать специальный международный «План Маршалла» Украине. Кубилюс утверждает: «Украинской экономике сейчас требуются инвестиции в размере до 5 млрд евро, чтобы ее годовой рост достигал 6−8%. Пока ЕС не готов предложить Украине перспективы членства, только финансовая поддержка, строго связанная с проведением реформ на Украине, может сохранить твердую мотивацию и поддержку реформам на самой Украине, тем самым не позволяя Путину достигнуть своей главной цели — остановить прогресс реформ на Украине».