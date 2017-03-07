Новосибирск, 7 марта, 2017, 03:54 — ИА Регнум. Посетители новосибирского метрополитена стали случайными зрителями флешмоба, который сегодня, 6 марта, устроили артисты ансамбля «Маркелловы голоса» в честь 8 марта и юбилея Новосибирской филармонии.

Новосибирская государственная филармония Музыкальный флешмоб в честь 8 марта в новосибирской подземке

Неожиданный для горожан концерт начался в полдень в переходе станции «Площадь Ленина» — внешне ничем не отличающиеся от спешащих по своим делам новосибирцев, артисты ансамбля смешались с толпой, а затем один за другим запели.

Как уточнили ИА REGNUM в филармонии, участники музыкального флэшмоба исполнили две композиции из африканского фольклора — Lion Sleeps Tonight (тема звучит в мюзикле Элтона Джона «Король Лев») и песню Kuo. Во время их звучания волонтеры филармонии дарили тюльпаны женщинам. Акцию музыканты приурочили к наступающему Международному женскому дню и 80-летию Новосибирской государственной филармонии.

Новосибирская государственная филармония Волонтеры Новосибирской филармонии подарили тюльпаны женщинам

Как рассказал художественный руководитель ансамбля «Маркелловы голоса» Игорь Тюваев, изначально была идея спеть прямо на платформе станции, но из соображений безопасности от нее пришлось отказаться.

«Мы сознательно выбрали два номера из африканского фольклора, потому что мы все так измучены зимой, нам так всем не хватает тепла и солнца, что мы решили именно эти ощущения подарить всем женщинам», — сказал он.

Отметим, что Новосибирская филармония отметит 80-летие концертом 15 марта, который одновременно откроет программу четвертого Транссибирского Арт-фестиваля Вадима Репина.