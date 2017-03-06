Москва, 6 марта, 2017, 14:43 — ИА Регнум. У нефтяного рынка нет особенных новостей, и 6 марта котировки плавно отступают. Соглашение ОПЕК+ о снижении и заморозке добычи черного золота исполняется так, как задумано, но, по мнению главы картеля, разговоры о продлении этого моратория все-таки преждевременны, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В ОПЕК полагают, что нужно сначала увидеть стопроцентную реализацию соглашения и только потом строить планы. К слову, соглашение рассчитано на полгода, два месяца из шести уже прошли», — сказала Бодрова.

По ее мнению, «идиллия и устойчивый «боковик» в нефти в пределах $54−57 когда-нибудь закончится, и ввиду новых фактов (шагов саудитов, например, которые спровоцируют цепную реакцию) шансов на снижение все-таки больше».

«На текущий момент вокруг рубля ситуация довольно нейтральная. Раз доллар не среагировал на замечания Йеллен и не окреп к евро в пятницу, значит, инвесторы не до конца уверены в мартовском повышении американской ставки. Это позволяет поклонникам carry trade продолжать свой тренд, который к концу марта вполне способен потерять часть своей привлекательности. Если ФРС примет речение повысить ставку, а ЦБ РФ — понизить, к завершению месяца рубль окажется под масштабным ударом», — считает эксперт.

Добавим, сегодня, 6 марта, российский рубль вернулся к укреплению в парах с иностранными валютами. За доллар США дают 58,04 руб. (-0,3%). Евро торгуется по 61,46 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на 7 марта составляют 58,33 руб. за американскую валюту и 61,86 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 57 и 12 копеек соответственно. Стоимость нефти снижается, баррель Brent стоит $55,56 (-0,6%).