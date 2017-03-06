Бангкок, 6 марта, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Арестованная в Таиланде за кормление рыбок в природоохранной зоне гражданка РФ получила штраф в 1 тыс. батов ($28), сообщают «Вести».

joakant Рыбы

Суд вынес минимальное наказание за такое правонарушение: Ольге Смирновой грозило до года лишения свободы или штраф в $3 тыс. Из-за судебного разбирательства российская туристка пропустила свой рейс в Россию, поэтому в настоящее время консульство РФ решает вопрос о ее возвращении домой.

По словам заведующего консульским отделом посольства РФ Владимира Соснова, вопрос 53-летней женщины был рассмотрен судом в максимально короткие сроки. «Нам пошли на встречу, за что мы выражаем благодарность таиландской стороне», — сказал дипломат.

Инцидент произошел в конце февраля у острова Рача (он расположен недалеко от Пхукета). 53-летняя женщина была задержана полицией во время кормления рыб хлебом у кораллового рифа.

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Согласно законам Таиланда, кормление рыб запрещено. Ранее за аналогичное нарушение закона были арестованы и оштрафованы судом несколько граждан Китая.