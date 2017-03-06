Москва, 6 марта, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Обычным врачам жители России доверяют больше, чем «народной медицине»: 67% против 52% соответственно. Не доверяют врачам 28% опрошенных, нет доверяя к «народной медицине» у 37%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Илья Репин. Хирург Е.В.Павлов в операционном зале

Менее всего граждане РФ готовы вверить свое здоровье гомеопатам (16%) и экстрасенсам (9%). Вырос уровень доверия населения к «восточной медицине», ей верят 59%.

У 95% опрошенных есть дома градусник, у 80% — лекарства от простуды, практически у двух третей респондентов (64%) — прибор для измерения давления.

У 60% опрошенных есть аптечка для оказания первой помощи при травмах, у 58% — лекарства для лечения желудка, кишечника.

17% респондентов ищут ответы на вопросы в медицинском справочнике по заболеваниям и справочнике лекарственных средств.

Опрос проведен 17—20 февраля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.