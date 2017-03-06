Кишинёв, 6 марта, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Экс-председатель Национального банка Молдавии Леонид Талмач был арестован сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры. Как сообщили в прокуратуре, Талмач обвиняется в участии в преступной группе, мошенничестве в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба и злоупотреблении служебным положением, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Экс-глава Нацбанка обвиняется в присвоении имущества Национального бюро страховщиков автотранспортных средств. Сразу после задержания Буюканский районный суд Кишинева принял решение арестовать Талмача на 15 суток. В прокуратуре сообщили, что Талмач активно сотрудничает со следствием и дает показания.

Адвокат Платона Виталий Нагачевский сообщил, что после многочасового допроса Талмач был госпитализирован в реанимацию одной из больниц Кишинева. По словам адвоката, Талмач «не имеет ни малейшего отношения к операциям, которые нанесли ущерб Национальному бюро страховщиков».

Стоит отметить, что с 2015 года Талмач возглавлял один из крупнейших комерческих банков страны Moldindconbank, предположительно контролировавшийся предпринимателем Вячеславом Платоном.

Позже Платон был обвинен в банковском мошенничестве и отмывании денег, объявлен в международный розыск и задержан на Украине, почле чего передан властям Молдавии.

В 2016 году Нацбанк ввел внешнее управление в Moldindconbank, заблокировав более 60% акций банка, обвинив их владельцев в сговоре. Речь идет о лицах, предположительно связанных с Платоном.

В течение последнего года молдавские правоохранительные органы арестовали нескольких человек, считающихся близкими к Платону. После дачи показаний их, как правило, переводили под домашний арест. В молдавских СМИ предполагают, что цель арестов — получение показаний против Платона и других оппонентов фактического руководителя страны, лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.