Москва, 6 марта, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с юбилеем летчика-космонавта и депутата Госдумы Валентину Терешкову. Об этом сообщает в понедельник, 6 марта, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Путин поздравил с юбилеем Валентину Терешкову — летчика-космонавта, первую в мире женщину, побывавшую в космосе, Героя Советского Союза, депутата Государственной думы», — говорится в сообщении.

Глава государства также вручил выдающейся женщине два подарка: картину Виталия Зайцева «Чайки над Волгой» и скульптуру Ивана Рукавишникова «Чайка садится на воду».

«У нас два подарка (скульптура и картина), — сказал Путин. — Это Ваш позывной. И замечательная, красивая картина — «Чайки над Волгой». Как раз, собственно, из Ваших родных мест картина».

В свою очередь, депутат Госдумы РФ поблагодарила главу государства.

«Спасибо большое, Владимир Владимирович, — сказала первая женщина-космонавт. — Я очень тронута Вашим вниманием, Вашими добрыми словами».