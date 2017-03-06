Москва, 6 марта, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, что на встрече президентов России и Турции 9−10 марта будет обсуждаться широкий круг вопросов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Помимо ситуации в Сирии, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят торговое и внешнеполитическое сотрудничество двух государств.

Ранее советник президента Турции Ильнур Чевик заявил, что одной из главных тем предстоящих переговоров турецкого лидера с президентом РФ Владимиром Путиным станет сирийское урегулирование.

Он напомнил, что именно Россия и Турция установили режим прекращения огня, и «сейчас они работают над политическим решением (в САР), и они должны обсуждать эту тему в деталях».

Кроме того, в Москве обсудят желание Турции приобрести системы ПВО С-400 и другое вооружение.

Президент Турции приедет в Москву 9−10 марта на экономический совет для обсуждения вопросов торговли, туризма и строительства объектов атомной энергетики.