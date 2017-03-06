Москва, 6 марта, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ приняты изменения в порядке предоставления средств материнского капитала. Срок перечисления средств материнского капитала сокращён с 1 месяца до 10 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении этими средствами, сообщается на сайте правительства РФ.

Credits-helps.ru Материнский капитал

Подписанным постановлением внесены изменения в ряд нормативных правовых актов правительства России, которыми устанавливается порядок направления средств материнского капитала на компенсацию затрат, связанных с улучшением жилищных условий, получением образования ребёнком (детьми), приобретением товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Так, в перечне документов, необходимых для использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, копия свидетельства о праве собственности заменена выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.