Москва, 6 марта, 2017, 14:24 — ИА Регнум. В Госдуме открылась выставка, посвященная юбилею первый женщины-космонавта Валентины Терешковой («Единая Россия») «Чайка. Первый полет», передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта. На выставке можно увидеть вещи, которые побывали в космосе вместе с легендарной Терешковой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка, посвященная юбилею Валентины Терешковой «Чайка. Первый полет»

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Терешкова с депутатами Госдумы осматривает выставку «Чайка. Первый полет»

В ходе осмотра выставки спикер Госдумы Вячеслав Володин с лидерами фракций указал на то, что никто так и не смог побить рекорд Терешковой. «В космосе Валентина Владимировна была одна, и до сих пор этот рекорд не побит», — сказал он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вручение памятного подарка Валентине Терешковой

«Вы могли улететь и не вернуться, потому что была несовершенна аппаратура», — обратился Володин к юбилярше. Но, к счастью, все закончилось благополучно, и, отметил спикер Госдумы, «больше женщин без мужчин не отпускали в космос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка, посвященная юбилею Валентины Терешковой «Чайка. Первый полет»

«Мы работали, чтобы прославить нашу страну и не дать нашим конкурентам выйти вперед», — ответила Терешкова, указав на то, что исследования космоса требуют больших средств и подготовленных специалистов.