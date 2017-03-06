Ярославль, 6 марта, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Ярославская средняя школы №33 с углубленным изучением математики закрыта на десятидневный карантин из-за острой кишечной инфекции, которой заболели 25 школьников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования мэрии Ярославля.

Образовательный процесс в школе был приостановлен в связи с подъемом заболеваемости, предположительно, гриппом и ОРВИ. Всего выявлен 271 случай заболевания со сходными признаками. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ярославской области незамедлительно были направлены в данную школу для организации проведения противоэпидемических мероприятий. По состоянию на сегодняшний день 25 учащимся школы официально поставлен диагноз — острая кишечная инфекция.

«Двадцать пять человек — это только те дети, которые обратились к врачу. Заболевшие возрастом с 7 до 16 лет. Взрослых среди пострадавших нет. Мы уже точно определили, что это кишечная инфекция. Осталось понять причину ее возникновения. Это может быть отравление водой, продуктами или контакт с инфицированной средой. Результаты будут известны к концу недели. Карантин в школе продлили еще на пять дней, теперь учебное заведение не будет работать до 13 марта», сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Аверкиева.

Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Ярославской области проведено обследование помещений и пищеблока школы. Отобраны пробы воды, пищевых продуктов, смывы. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. По результатам контрольно-надзорных мероприятий виновные лица будут привлечены к административной ответственности.