Рига, 6 марта, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Жители Латвии обращаются к врачам лишь в критических случаях, а простудные заболевания, как правило, лечат сами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS, сообщает LETA.

Татьяна Гиппиус. Военврач с мальчиком. 1930

По итогам исследования, более 80% респондентов при симптомах простудного заболевания не обращаются к врачу, 12% жителей перед приемом лекарств консультируются с врачом, а 44% полагаются на рекомендации фармацевта. Более ответственно респонденты относятся к здоровью своих детей — в случае простудного заболевания 97% родителей обращаются к врачу.

Большая часть — 82% жителей — при симптомах простудного заболевания (например, повышенная температура, боль в горле, кашель, насморк) идут не к врачу, а в аптеку за безрецептурными лекарствами. Около 50% жителей обращаются к врачу лишь в том случае, если простуда долго не проходит или в критических ситуациях, когда симптомы становятся более серьезными, например, болит сердце или возникают неожиданные осложнения.

По данным Центра профилактики и контроля болезней, в сезоне 2016/2017 годов от осложнений, вызванных гриппом, умерло 22 человека (10 женщин и 12 мужчин). Как сообщается, у большинства из них были хронические заболевания сердца и кровеносных сосудов, дыхательных путей, почек и т.д. Самый молодой из умерших — в возрасте до 49 лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, многие латвийцы поставлены перед выбором: заплатить за квартиру или потратить эти деньги на необходимый поход к врачу. На обе цели денег у части жителей попросту не хватает, заявила президент Ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

Также результаты опроса, проведённого страховой компанией Ergo в июне 2016 года, показали что 84% жителей Латвии предпочитают лечиться самостоятельно или при помощи купленных в аптеке лекарств, а 42% обращаются за помощью к врачам только в критических ситуациях, 44% жителей Латвии за последние пять лет посетили врача меньше, чем пять раз. Это не происходит даже раз в год, что было бы оптимально хотя бы в целях профилактики заболеваний. «Треть опрошенных от обращения к специалистам отталкивает перспектива нахождения в слишком долгих очередях на приём, а около 1/5 части опрошенных указали, что причина воздержания от похода к специалистам — дороговизна медицинских услуг», — указала член правления компании Ergo в странах Прибалтики Ингрида Кирсе.

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