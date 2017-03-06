Санкт-Петербург, 6 марта, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу на отказ Василеостровского районного суда рассматривать иск о незаконности передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. Об этом свидетельствуют документы на сайте городского суда. При этом Смольнинский районный суд принял к рассмотрению второй иск по тому же поводу.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

Как сообщалось, в конце января Василеостровский районный суд отказался рассматривать иск к комитету имущественных отношений (КИО) Смольного о признании незаконным распоряжения о подготовке к передаче Исаакиевского собора РПЦ. Ответчиком по иску значился сам КИО, в качестве заинтересованных лиц указаны музей ГМП «Исаакиевский собор» и комитет по культуре Санкт-Петербурга.

В своем иске группа из двадцати истцов, в числе которых был депутат Заксобрания Петербурга, обжаловала распоряжение КИО на том основании, что РПЦ, как признавали сами чиновники Смольного, до сих пор не написала официальное заявление с просьбой получить в пользование Исаакиевский собор.

Несмотря на это, еще 30 декабря 2016 года КИО издал распоряжение на основе «письменного заявления религиозной организации Русской православной церкви (Московский патриархат)», то есть, по мнению заявителей, на основе несуществующего документа. Именно этот факт стал поводом для судебного иска, который, однако, не был принят судом.

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В начале марта стало известно, что Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению иск против передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ. Согласно данным картотеки суда, петербуржец Сергей Бакешин подал иск к Комитету имущественных отношений Смольного. Истец считает незаконным распоряжение комитета. Первое заседание по рассмотрению иска назначено на 13 марта.

10 января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ «уже решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры. В конце февраля федеральные информационные агентства сообщили со ссылкой на неназванный источник в Кремле, что Полтавченко якобы не согласовывал передачу Исаакия с президентом РФ Владимиром Путиным, и Москва обеспокоена противодействием петербуржцев.