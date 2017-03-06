Москва, 6 марта, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин лично поздравил с юбилеем первую женщину — космонавта Валентину Терешкову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Начиная с вашего легендарного полета в космос вы всегда были для нас примером и символом служения Отечеству — причем в разных местах, на разных должностях — и сейчас продолжаете активно трудиться в Государственной думе», — отметил, открывая встречу, Путин.

«Я знаю, как вы любите нашу большую общую Родину — Россию и свою малую — Ярославль, все время об этом думаете, как мы ни встретимся, всегда об этом говорите. В этом как раз и ваша сила — в вашем сердечном отношении к Родине», — цитирует главу государства сайт Кремля.

Путин преподнес два подарка Терешковой — скульптуру «Чайка садится на воду» автора И. Рукавишникова и картину «Чайки над Волгой» художника В. Зайцева.

Отметим, что позывной Терешковой в космосе — Чайка.

Вместе с тем в Госдуме открылась выставка «Чайка. Первый полет» в честь юбилея Валентины Терешковой («Единая Россия»). Первая в мире женщина-космонавт принимает поздравления со всего мира, ей сегодня исполнилось 80 лет. На выставке можно увидеть вещи, которые побывали в космосе вместе с легендарной Терешковой.