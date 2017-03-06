Псков, 6 марта, 2017, 14:00 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 6 марта, заработала онлайн-приемная по вопросам состояния улиц и дорог города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, от псковичей ждут сообщений о том, какие, по их мнению, участки дорог требуют ремонта ­в этом сезоне.

Константин Крыжицкий. Дорога

Начальник управления городского хозяйства Алексей Захаров отметил, что «ситуация с ямочностью на дорогах города в этом году серьезнее, чем в прошлые годы».

Планируется, что из онлайн-заявок будет создана единая база с точным адресом и фотографией поврежденных участков дорог, а в апреле из поступивших заявок на сайте будет открыто рейтинговое народное голосование, по результатам которого будут определены те дороги Пскова, на которых в этом сезоне пройдет полноценный ремонт.

В пресс-службе Пскова отметили, что состояние отдельных улиц города требует незамедлительного ямочного ремонта.

Работы на наиболее разбитых дорогах города стартовали 2 марта. «Мы приступили к ликвидации последствий контрастной по температурам зимы», — пояснили в управлении городского хозяйства. В первую очередь, подрядчики начали латать выбоины на улицах Юбилейной и Чудской.