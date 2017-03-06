Москва, 6 марта, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Информацией о том, что в Сирии якобы погиб военнослужащий из России, не располагают в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 6 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не располагаем информацией на этот счёт», — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, лучше осведомиться на этот счёт в министерстве обороны.

Напомним, ранее СМИ сообщили о гибели на территории Сирии российского военнослужащего Ивана Слышкина. По этим данным, 23-летний военнослужащий погиб в феврале 2017 года, выполняя боевое задание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в Сирии получил ранение глава управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Пётр Милюхин. Он был ранен в провинции Хомс (Сирия).

Милюхин получил тяжёлые ранения: он лишился обеих ног и глаза. Врачи смогли остановить кровотечение и стабилизировать его состояние. Затем раненый был направлен в госпиталь имени Бурденко (Москва), и сейчас его состояние стабильное.

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