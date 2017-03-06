Москва, 6 марта, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Депутат Мосгордумы Владимир Платонов не стал комментировать сообщения СМИ о том, что власти Москвы собираются включить в план сноса пятиэтажек и панельные девятиэтажки, пишет газета «Ведомости».

Rhys Asplundh Снос дома

По его словам, все началось со сноса пятиэтажек, которые находятся в плохом состоянии. «Дальше полет фантазии не остановить, и мне сложно в этом участвовать», — сказал Платонов, пояснив, что газетные публикации комментировать не будет.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники в мэрии Москвы сообщила, что некоторые панельные девятиэтажки также могут снести, если они окажутся в выбранном квартале пятиэтажек.

Также, по данным СМИ, на первом этапе программы из бюджета Москвы будет выделено 300 млрд рублей — по 100 млрд рублей ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести пятиэтажные жилые дома, так называемые хрущевки, построенные несколько десятков лет назад.

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В свою очередь Собянин пояснил, что переселение людей из такого некомфортного, ставшего по сути ветхим жилья потребует не только финансовых, организационных и административных затрат, но и решения проблем, связанных с нормативным регулированием процедуры. Существующие законодательные нормы в текущий ситуации не подходят.

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Напомним, в середине января 2017 года руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин заявил о том, что в течение 18 лет в Москве снесено более 1,6 тыс. пятиэтажек. Разбора требуют еще 79 жилых домов первого периода индустриального домостроения.