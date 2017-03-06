Москва, 6 марта, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Российская Федерация не имеет желания ассоциироваться с внутренними проблемами, которые возникают в США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о слежке бывшего президента США Барака Обамы за нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не нужно каким-то образом ассоциировать нас (власти РФ) с внутренними американскими проблемами», — заявил представитель Кремля.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 4 марта глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что экс-президент США Барак Обама организовал прослушку здания Trump Tower в Нью-Йорке перед избранием республиканца на высший руководящий пост страны.

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