Самара, 6 марта, 2017, 13:48 — ИА Регнум. На Центральной площади Тольятти 4 марта прошел самый массовый митинг в автограде за последние годы против повышения тарифов на услуги ЖКХ, против отмены льгот пенсионерам и за отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Акция протеста собрала по разным оценкам от 1200 до 1500 человек, сообщает ИА REGNUM.

Kprftlt.ru В Тольятти 4 марта прошел митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ, против отмены льгот пенсионерам и за отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина

«Решения, которые приняли депутаты Тольяттинской городской думы о повышении коммунальных тарифов, и целый пакет антисоциальных мер, одобренный депутатами Самарской губернской думы, утвержденные губернатором — вот причина, по которой более тысячи жителей Тольятти, собрались 4 марта на Центральной площади. Митинг, организованный местным отделением КПРФ — это уже следствие. Следствие антинародной политики, проводимой региональными и городскими властями. Разве пришли бы люди на площадь, если коммунисты позвали их митинговать только «за все хорошее и против всего плохого?» — прокомментировали организаторы протестного мероприятия.

По словам представителей КПРФ, 11 марта в Автозаводском районе в Тольятти, на площадке возле Парка Победы, на пересечении улиц Фрунзе и Революционной состоится очередной митинг.

«Это уже третий митинг в Тольятти с аналогичными требованиями за последний месяц и пятый с учетом двух самарских, — отметил ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. — Как и в Самаре в Тольятти фиксируется нарастание протестов (прежние два митинга собрали 250 и 350 человек), митинг 18 февраля в Самаре собрал 1500 участников. Следующий общеобластной митинг протеста пенсионеров состоится 18 марта в Самаре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отмена пенсионерам социальных льгот в Самарском регионе вызвала массовое недовольство жителей и обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой об отставке губернатора Николая Меркушкина.

«В Самаре 18 февраля прошел крупнейший митинг и власть напугана. Пенсионеры активизировались, обсуждают, общаются друг с другом. И настроены решительно отстаивать свои права. Предыдущий митинг в Самаре против отмены облправительством социальных льгот состоялся 4 февраля, он собрал 350 участников, поэтому рост протестной активности в регионе налицо», — прокомментировал ИА REGNUM ситуацию в регионе один из организаторов митинга депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

В митинге в Самаре 18 февраля участвовало, по оценкам организаторов протестной акции, до 1500 человек, в Тольятти 19 февраля — около 300 жителей. Главные требования участников, вышедших с плакатами «Да здравствуют ветераны и трудовой народ! Руки прочь из карманов пенсионеров!», — отменить решения региональных властей о прекращении с 2017 года социальных выплат и отставка губернатора Николая Меркушкина

«Основными требованиями стала отмена с 2017 года областным правительством социальных льгот. С 1 февраля отменен безлимитный бесплатный проезд пенсионеров на транспорте: не более 50 поездок в месяц. С 1 января отменены льготы по ЖКХ, вместо них введены «компенсации», выплачиваемые не всем. С 1 марта отменены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) всем работающим пенсионерам (175 тыс. человек) и неработающим с пенсией 19,5 тыс. рублей. И отставка губернатора Николая Меркушкина. Если уступок никаких сделано не будет, будет наращиваться протестная активность», — сказал Михаил Матвеев.

«За время правления присланного нам Меркушкина расходы на содержание самого губернатора выросли в три раза, до 154 млн рублей в год, на его рекламу — вдвое, почти до 600 млн рублей в год, на праздники с его участием почти в 10 раз (!), до 541 млн рублей в год. Жирующие за счет сокращения расходов на пенсионеров чиновники живут в государственной резиденции на Первой просеке Самары, оплачивая «смешные» 5 — 10 тыс. рублей за коттедж площадью 200 метров — в то время как 4 тысячи детей-сирот не имеют жилья! При этом губернатор и его правительство, избранные из его «команды» депутаты призывают пенсионеров «затянуть пояса», рассказывая сказки про пенсионеров, совершающих по одному проездному 1200 поездок в месяц и имеющих пенсию в 40 тысяч рублей», — указано в резолюции митинга в Самаре 18 февраля.

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