Москва, 6 марта, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Цветочные компании к 8 марта увеличили ассортимент бюджетных букетов, ориентируясь на покупательские способности россиян. Это обусловлено двухлетним застоем на рынке, заявила корреспонденту ИА REGNUM 6 марта руководитель пресс-центра службы доставки цветов Флорист.ру Талия Ахметова.

Петр Кончаловский. Всякие цветы (Натюрморт с цветами и лейкой). 1939

По ее словам, этот шаг влечёт за собой снижение среднего чека, но из-за большого объема продаж практически не повлияет на общую прибыль.

Заузанова Ольга ИА REGNUM Первые весенние цветы

«Конечная стоимость цветов для покупателя в праздничный период возрастает до 35% от цены в обычный день. Сезонное повышение цен начинается уже на этапе закупки растений на цветочных аукционах в Нидерландах. За последний год изменилась схема закупки самых популярных цветов — роз — теперь они в большей степени закупаются у производителей Эквадора, Кении и Колумбии, голландские розы стали очень дорогими из-за курса евро», — пояснила Ахметова.

Она отметила, что из года в год российские мужчины всем цветам предпочитают красные розы, вне зависимости от повода и праздника.

Пьер Огюст Ренуар. Розы в вазе. 1890

«К 8 марта большим спросом пользуются традиционные тюльпаны и гиацинты, нарциссы, ирисы. Во многих регионах России на смену привычным розам пришли кенийские, которые отличаются от аналогов меньшим размером, и, соответственно, низкой стоимостью. Как и в прошлом сезоне, популярным трендом во флористике остаются букеты в шляпных коробках цилиндрической формы и композиции в деревянных ящиках», — добавила Талия Ахметова.

Она также напомнила, что первый праздник (14 февраля) в 2017 году показал неожиданно высокие результаты для цветочных компаний. Розничные продавцы отметили рост продаж до 100% по сравнению с 2016 годом, а продажи в сегменте e-commmerce выросли от 30% до 300% в зависимости от региона.

Винсент Ван Гог. Ирисы. 1890

Стоит отметить, что накануне 8 марта цветы можно купить не только в традиционных цветочных магазинах. Торговля идет у метро, на остановках, у парков. Популярной стала оптовая закупка цветов, когда несколько розничных покупателей объединяются для совместной покупки по оптовым ценам у отечественных производителей цветов.