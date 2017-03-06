Бишкек, 6 марта, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Президент Алмазбек Атамбаев поддержал инициативу лидера фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева касательно роспуска парламента Киргизии.

Kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

Напомним, депутат предложил это в ходе обсуждения ареста председателя оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Сегодня, 6 марта, выступая на церемонии вручения госнаград, президент пояснил свою позицию: «Он-то сказал это, поддерживая своего аке-мародера, но я его предложение поддерживаю. Дорогие депутаты, как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. Может, и в самом деле, поддержите Торобаева и распуститесь? Иначе, уважая закон и думая о будущем страны, работайте ради народа. Побойтесь бога! Если вам не нужна правда, то эта правда нужна народу. Если вам не нужна стабильность и спокойствие, это нужно людям!», — подчеркнул президент.

Также президент высказал свое мнение о компромате на него и его семью, якобы имеющемся у представителей оппозиционных политических блоков. По словам киргизского лидера, в последнее время «парламент Киргизии превращается в место для слухов о том, что в разбившемся Боинге якобы были сокровища Атамбаева».

«Если депутаты хотят знать правду, они бы могли за эти 2 — 3 месяца слетать в Гонконг или Стамбул. Время для поездок в Вену, Венецию, Америку есть, а денег на поиск правды — нет. Большинство депутатов богатые, многие из них не только миллионеры, но и миллиардеры. Я могу купить билеты, выдать доверенность. Не поднимая шумиху, не распространяя слухи, можно ведь народу правду скорее сказать? Если у меня есть на Кипре деньги, то пусть их разделят между собой депутаты», — отметил он.

Затронул глава киргизского государства и тему военной авиабазы ВВС США, ранее дислоцировавшейся на территории аэропорта «Манас», после вывода которой на президента якобы обиделись американские власти. При этом Алмазбек Атамбаев отметил, что поддерживает политику президента Дональда Трампа в борьбе с лицемерием американских политиков, но сомневается, хватит ли у него сил на устранение этой проблемы.

«Я в прошлом году спрашивал у тогдашнего госсекретаря Джона Керри, почему они награждают премией Розу Отунбаеву, когда за решетку был посажен Азимжан Аскаров, а как только Атамбаев закрывает базу, осужденный становится обладателем награды Госдепартамента США? Что за лицемерие и двуличность? Керри не смог мне ответить», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что 1 марта 2017 года адвокаты лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева заявили на пресс-конференции о том, что арест их подзащитного напрямую связан связано с тем, что тот якобы получил от турецких спецслужб документы с компроматом на семью действующего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Между тем, диппредставительство Турции в Бишкеке опровергло их слова, а посол Турции Метин Кылыч назвал представленные киргизской оппозицией бумаги «подделкой, фейком и нелепостью».