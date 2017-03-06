Российские блогеры закопали в Сувалкском коридоре Польши послание потомкам
Польша, 6 марта, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Накануне в Польше завершился масштабный автопробег «Дороги памяти», посвящённый сохранению исторической памяти о наших воинах, погибших при освобождении Восточной Европы от фашистов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, вчера вечером, 5 марта, возвращаясь в Калининградскую область, общественники заложили в польском лесу «капсулу времени».
Место для послания будущим поколениям было выбрано символическое — район небезызвестного «Сувалкского коридора» — от названия польского города Сувалки, расположенного на границе с Литвой и Россией (Калининградской областью).
В настоящее время «Сувалкский коридор» является объектом повышенного внимания со стороны военных аналитиков НАТО (в англоязычной военной терминологии территория проходит под именем Suwalki Gap).
Этот 60-километровый участок сухопутной границы между Польшей и Литвой начинается на границе Белоруссии, а заканчивается на границе российского эксклава — Калининградской области. Именно из-за того, что этот коридор является самым коротким путём воссоединения Вооружённых сил Союзного государства, НАТО сосредотачивает здесь свой контингент.
«Немногие знают, что Сувалкский коридор, или как он тогда назывался «Сувалкский выступ», уже был в нашей истории, — рассказал перед закладкой инициатор акции, шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде Андрей Выползов. — Именно отсюда, из этого Сувалкинского выступа, глубоко впадающего в советскую территорию, 22 июня 1941 г. фашистская Германия нанесла первый мощный удар по группировке войск советского Западного фронта, дислоцированной в районе Белостока.
Но спустя три года, в 1944 году, наша армия, выбив фашистов с территории Советского Союза, начала победоносное наступление на Германию именно с Сувалковского выступа.
Однако мы, участники авторейда «Дороги памяти», люди — сугубо мирные, поэтому предлагаем объявить Сувалкский коридор территорией мира и в знак этого оставляем здесь послание потомкам».
«Дорогие народы Польши и России! — гласит, в частности, послание. — Мы обращаемся к вам из 2017 года, когда Польша находится в составе враждебного России блока НАТО, а в стране уничтожают память о воинах Красной армии, сложивших головы за свободу и счастье польского народа в огне Второй мировой войны.
Но мы верим, что наши народы преодолеют все привнесённые извне искусственные разногласия и будут жить в мире, как настоящие братья, и небо над головами детей будет мирным, а жизнь обильна и счастлива. Берегите Мир!»
Капсула была торжественно закопана в лесном массиве близ международной трассы E67.