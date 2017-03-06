Польша, 6 марта, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Накануне в Польше завершился масштабный автопробег «Дороги памяти», посвящённый сохранению исторической памяти о наших воинах, погибших при освобождении Восточной Европы от фашистов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, вчера вечером, 5 марта, возвращаясь в Калининградскую область, общественники заложили в польском лесу «капсулу времени».

Ангелина Колосовская Общественники и блогеры с капсулой времени в Польше

Место для послания будущим поколениям было выбрано символическое — район небезызвестного «Сувалкского коридора» — от названия польского города Сувалки, расположенного на границе с Литвой и Россией (Калининградской областью).

В настоящее время «Сувалкский коридор» является объектом повышенного внимания со стороны военных аналитиков НАТО (в англоязычной военной терминологии территория проходит под именем Suwalki Gap).

Этот 60-километровый участок сухопутной границы между Польшей и Литвой начинается на границе Белоруссии, а заканчивается на границе российского эксклава — Калининградской области. Именно из-за того, что этот коридор является самым коротким путём воссоединения Вооружённых сил Союзного государства, НАТО сосредотачивает здесь свой контингент.

Google.ru/maps Сувалкский коридор помечен красной линией

«Немногие знают, что Сувалкский коридор, или как он тогда назывался «Сувалкский выступ», уже был в нашей истории, — рассказал перед закладкой инициатор акции, шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде Андрей Выползов. — Именно отсюда, из этого Сувалкинского выступа, глубоко впадающего в советскую территорию, 22 июня 1941 г. фашистская Германия нанесла первый мощный удар по группировке войск советского Западного фронта, дислоцированной в районе Белостока.

Но спустя три года, в 1944 году, наша армия, выбив фашистов с территории Советского Союза, начала победоносное наступление на Германию именно с Сувалковского выступа.

Однако мы, участники авторейда «Дороги памяти», люди — сугубо мирные, поэтому предлагаем объявить Сувалкский коридор территорией мира и в знак этого оставляем здесь послание потомкам».

Ангелина Колосовская Капсула времени ушла в польскую землю

«Дорогие народы Польши и России! — гласит, в частности, послание. — Мы обращаемся к вам из 2017 года, когда Польша находится в составе враждебного России блока НАТО, а в стране уничтожают память о воинах Красной армии, сложивших головы за свободу и счастье польского народа в огне Второй мировой войны.

Но мы верим, что наши народы преодолеют все привнесённые извне искусственные разногласия и будут жить в мире, как настоящие братья, и небо над головами детей будет мирным, а жизнь обильна и счастлива. Берегите Мир!»

Капсула была торжественно закопана в лесном массиве близ международной трассы E67.