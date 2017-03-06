Брянск, 6 марта, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Два дивизиона реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» поставлены в артиллерийское соединение общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированное в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 марта в пресс-службе Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа Реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г»

Новое вооружение должно заменить системы БМ-21 «Град»: по боевой эффективности РСЗО «Торнадо-Г» превышает их в два с половиной — три раза.

РСЗО «Торнадо-Г» предназначена для нанесения ударов по находящимся на открытой местности и в укрытиях живой силе, бронетехнике, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам условного противника.

Первые практические стрельбы для военнослужащих будут проведены уже до конца первого квартала этого года — в рамках полевого выхода.

Новейшая реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» — российская модернизированная реактивная система залпового огня. Создана на ФГУП НПО «Сплав» (Тула).

Система является двухкалиберной и объединяет на одной платформе «Град» и «Смерч».