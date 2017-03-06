Москва, 6 марта, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Более 1300 детских игровых площадок будет установлено и модернизировано на территории Московской области в этом году. Из них около 100 установят в рамках губернаторской программ, сообщается на сайте правительства Московской области.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детская площадка

Новые детские игровые площадки рассчитаны на детей разных возрастных категорий. Игровые комплексы устанавливаются с учётом современных требований к безопасности и оснащению — все они оборудуются специальным травмобезопасным покрытием, оснащены эстетичными и удобными игровыми и спортивными элементами. На площадках устанавливаются качественное освещение и система видеонаблюдения.

Кроме того, в обязательном порядке проводится благоустройство прилегающих территорий — оборудуются пешеходные дорожки, устанавливаются лавочки и урны для мусора.

Напомним, за четыре года на территории Московской области установлено и модернизировано 3 тыс. 965 детских игровых площадок. Из них 319 новых объектов установлено в рамках губернаторской программы, которая реализуется в Подмосковье с 2013 года.

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