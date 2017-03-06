Челябинск, 6 марта, 2017, 13:08 — ИА Регнум. В Челябинске начинают судить предполагаемого виновника гибели трех человек в машине скорой помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Челябинском областном суде.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

Заседание суда пройдет в лечебном учреждении ГУФСИН, где подсудимый находится из-за последствий травмы позвоночника. Травму он получил в той самой аварии и теперь не может самостоятельно передвигаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2016 года на Свердловском тракте иномарка «Хонда» на большой скорости врезалась в карету скорой помощи. Машина от сильного удара слетела с дороги и ударилась в столб линии электропередач. От удара погибли на месте фельдшер скорой помощи Владислав Исламов и водитель Сергей Федерягин.

Мальчик 10 лет, перевозимый на скорой помощи погиб позже, на операционном столе. В ДТП выжили 22-летняя фельдшер Елизавета Гроза и мать ребенка.

Предполагаемым виновником смертельного ДТП оказался водитель машины «Хонда» Александр Филин. Он будучи в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости, уходя от погони машины ГИБДД, не справился с управлением и врезался в машину скорой помощи, считает следствие. После ДТП Филин с травмами различной степени тяжести был отправлен под арест.

Как выяснилось позже, 27-летний Александр Филин накануне поссорился с супругой и по этой причине выпил большое количество алкоголя. По его словам, он ничего не помнит, очнулся лишь после ДТП.

Сотрудники скорой помощи в Челябинске, водители и медработники, остро переживали трагедию. Был организован сбор средств родственникам погибших. В Челябинске прошла акция-флешмоб, во время которой водители машин скорой помощи в назначенный час включили сирены и почтили память погибших сослуживцев. К акции присоединились сотрудники скорой помощи в других городах.

В сети интернет после свершившегося появилась петиция с требованием наказать виновника ДТП пожизненным лишением свободы.

Подсудимому грозит до девяти лет колонии. Родственники погибших также потребуют компенсации.