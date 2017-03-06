Санкт-Петербург, 6 марта, 2017, 13:11 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» при прохождении досмотра на входе гражданин заявил о том, что при нём находится взрывное устройство. Все оперативные службы были подняты по тревоге. К счастью, угроза не подтвердилась. Проводится проверка.

Gov.spb.ru Аэропорт «Пулково»

Как сообщили ИА REGNUM в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково» сегодня, 6 марта, около 11 утра.

Место происшествия было немедленно оцеплено сотрудниками транспортной полиции, к проверке на наличие взрывчатых веществ были привлечены кинологи со служебными собаками.

«В результате проведённой проверки опасных предметов и веществ обнаружено не было. Нарушений общественного порядка не допущено. Аэропорт работал в штатном режиме», — отметили в управлении транспортной полиции по СЗФО.

Гражданин, совершивший ложное сообщение об угрозе взрыва, выявлен, в отношении него проводятся проверочные мероприятия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства случившегося.

Согласно статье 207 УК РФ, за заведомо ложное сообщение об угрозе теракта грозит наказание до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением.