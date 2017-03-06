Волгоград, 6 марта, 2017, 13:05 — ИА Регнум. В Волгограде сегодня рано утром тушили крупный пожар на вещевом рынке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 6 марта, инцидент произошел в Тракторозаводском районе по улице Дзержинского.

34.mchs.gov.ru Пожар на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда

Сообщения о пожаре очевидцы начали выкладывать в соцсети «Вконтакте» около 4 часов утра. На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы информация о возгорании поступила в 04:15. Огнем был объят торговый павильон размером 20 на 80 метров. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Всего на ликвидацию возгорания огнеборцам потребовалось менее 1,5 часа. Обошлось без пострадавших и погибших, а вот сам павильон вместе с товаром выгорел дотла.

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«Людей, конечно, жалко. Потери большие, но рынок эстетически мне тоже не нравится. Мне кажется он пережитком прошлого. На его месте могут быть более достойные постройки. Но опять же, это не дает права на поджоги…», — посетовала пользователь Юлия Е.

Причина пожара устанавливается. Однако, по предварительным данным, к возгоранию привел умышленный поджог. На месте работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, один из крупнейших рынков Волгограде — «Северный» сильно пострадал от огня в марте 2015 года. Пожар на улице Маршала Еременко вспыхнул около 06:00 31 марта. По всей площади горел мясной торговый павильон площадью почти 2 тыс. квадратных метров. На месте происшествия было обнаружено тело погибшей женщины. Она работала на рынке продавцом. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.