Спрингфилд, США, 6 марта, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Состояние хронического стресса может вызвать не похудение, а набор лишнего веса. К такому выводу пришли учёные из штата Иллинойс (США), сообщает VistaNews.

stevepb Контроль калорий

Распространённое мнение о похудании из-за стресса не подтверждается, заявляют учёные. Для этого ими проведено исследование с участием 2,5 тысяч человек — мужчин и женщин старше пятидесяти лет.

Исследователи проанализировали данные добровольцев. Для анализа были взяты пробы генетического материала — у людей срезали несколько сантиметров волос.

Как установили учёные, у людей уровень кортизола — гормона стресса — пропорционален массе тела. В связи с этим учёные советуют воздержаться от практики «заедания стресса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские учёные нашли ген, отвечающий за лишний вес, в клетках мозга мышей.

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По данным британских врачей, ожирения заметно повышает вероятность развития у человека сразу девяти форм раковых опухолей.