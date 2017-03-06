Севастополь, 6 марта, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Правительство Севастополя на Российском инвестиционном форуме в Сочи представило проект международного центра туризма в Балаклаве. Визуализацией будущего Балаклавы стал макет, представляющий часть украинского проекта «Балаклава грин», разработанного в 2011 году.

Светлана Иванова ИА REGNUM Окрестности Балаклавы

Владислав Осипов ИА REGNUM Макет «Балаклава-Грин»

Кроме того, Севастополь по поручению Госсовета Российской Федерации представил правительству РФ проектные предложения развития Балаклавы и Балаклавской бухты как международного центра туризма и яхтенной марины. В случае одобрения, Севастополь приступит к детальной проработке концепции.

Развитию туризма в Балаклаве препятствуют некоторые факторы, в числе которых — промышленные производства Балаклавского рудоуправления (БРУ) и наличие режимных объектов силовых ведомств в Балаклавской бухте. Власти Севастополя рассчитывают на решение правительства РФ о демилитаризации Балаклавы и рассматривают часть проекта «Балаклава грин» как ключевого для будущей концепции, сообщил ИА REGNUM руководитель приоритетного проекта «Развитие Балаклавы как международного центра туризма» Юрий Кондаков.

Новое городское пространство, сплошная набережная и фуникулер

«Основной постулат, зафиксированный в предоставленных нами правительству Российской Федерации проектных предложениях: Балаклава — международный центр развития туризма. Достаточно высокие мировые стандарты в сфере туризма предполагают особые требования к городскому пространству и качеству городской среды, — рассказал Юрий Кондаков. — В первую очередь, необходимо создать городское «ядро», центр Балаклавы — место притяжения жителей и туристов, сделать непрерывную набережную по всей бухте, восстановить исторические объекты. Его нужно насытить развлекательными функциями — к примеру, это может быть киноконцертный комплекс, аквапарк или океанариум».

При разработке проектных предложений были учтены мероприятия, включенные в федеральную целевую программу социально-экономического развития (ФЦП). Это строительство очистных, модернизация гидротехнических сооружений и возведение спортивных объектов. Отдельно рассматривались программы министерства культуры по реконструкции объектов археологического заповедника «Херсонес Таврический» (крепость Чембало).

Балаклавский проект признан приоритетным для города. Для его проработки сформирован рабочий орган в рамках проектного офиса правительства Севастополя, а также рабочие группы по направлениям, которые согласуются с разработчиками нового генплана города.

По словам Кондакова, департамент приоритетных проектов подготовил внушительный пакет инвестиционных предложений в сферах туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, девелопмента. Есть среди них и необычные — построить фуникулер над морской акваторией внутри бухты.

Неуютное соседство с военными и силовиками

Одним из значимых условий для осуществления проекта, в представлении департамента, является необходимость полной демилитаризации Балаклавской бухты. Объекты Минобороны и силовиков, расположенные на побережье и на набережных Балаклавы, создают определенные трудности для реализации намеченных планов.

«Погранвойска, военные городки, ФСО — занимают 13 га в центре Балаклавской бухты. Безусловно, такое крупное присутствие силовых ведомств «не дружит» с созданием международного центра туризма, — говорит руководитель проекта. — Сейчас очень сложный вопрос, как всем договориться, чтобы правильно перекомпоновать пространство города, — чтобы было удобно и силовым структурам для обеспечения нужд госбезопасности. Мы считаем, что центр туризма в Балаклаве — один из приоритетов, который станет драйвером развития и города в целом».

Он отметил, что принятие решения о демилитаризации — уровень правительства РФ. «К 1 марта мы дали свои проектные предложения. Губернатор представлял видение Балаклавы, прежде всего, как туристической. Мы ждем от Госсовета и президента РФ решения — будет ли демилитаризация, — отметил чиновник. — Это серьезно определит будущие возможности проекта».

Добавим, что сейчас в устье Балаклавской бухты базируется часть морских пограничников ФСБ — несколько сторожевых кораблей несут службу в экономической зоне и на континентальном шельфе, прилегающих к Крымскому полуострову.

В Балаклавской бухте также создан таможенный морской пунктпропуска для иностранных яхт, выбравших марины Севастополя для зимних стоянок судов.

В прошлом году правительство Севастополя передало в безвозмездное пользование ФГУП Федеральной службы охраны РФ (ФСО) прибрежную территорию, имущественный комплекс и причалы Балаклавского судоремонтного завода «Металлист».

»Балаклава-грин»

»К стенду проекта «Балаклава грин», представленному на форуме в Сочи, а вернее к его части — площадке «Таврос» — на месте Западно-балаклавского карьера и центра Балаклавы, — нужно относиться не как к архитектурному макету, а как к концепции зонирования территории. В этом смысле макет абсолютно соответствует нашим представлениям о том, как должен быть зонирован участок: территория бывшего судоремонтного завода «Металлист» трансформируется в новый городской центр, карьер — в гостинично-развлекательную зону, бухта — в яхтенную марину», — говорит Кондаков.

Еще одним аргументом в пользу проекта компании «Смарт-холдинг» называется высокий уровень проработки и качество проведенных геологических изысканий. Сыграли свою роль экономия средств и сжатые сроки для подготовки презентации.

«Не учитывать эти проекты было бы бессмысленно. Украинское законодательство никоим образом не меняет структуру гидрогеологии или геологии, почва от этого не меняется. Ландшафт и климат Балаклавы от этого не меняется».

Кроме того, городское правительство настроено на долгосрочное сотрудничество с Балаклавским рудоуправлением — в перспективе БРУ намерено освободить территорию на которой размещен карьер и заняться ее рекультивацией.

«Это длинный процесс, который займет многие годы. Правительство Севастополя находится в процессе формирования совместной многолетней программы с Балаклавским рудоуправлением, что будет оформлено в виде специального инвестиционного контракта», — отметил чиновник.

В целом проект от «Смарт-холдинг» включает четыре площадки, но как раз «Таврос» может представлять наибольший интерес для инвестора, так как имеет непосредственный выход к морю в Балаклавской бухте, где планировалось создать яхтенную марину.

«Правительство рассматривает участок западно-балаклавского карьера как одну из первоочередных площадок для девелопмента», — сказал Кондаков.

Добавим, что проект «Балаклава грин» в 2011 году был презентован на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах компанией «Смарт-холдинг» украинского бизнесмена Вадима Новинского. Часть проекта «Таврос» на склоне горы представляла собой зону на 60,5 га, на которой должны разместиться отели и жилые кварталы, комплекс развлечений, сеть ресторанов, большая торговая зона, аквапарк и два дворца — водных видов спорта и крымского виноделия.

В декабре 2014 года «Балаклавское рудоуправление» было выведено из сферы управления ЧАО «Смарт-Холдинг». После чего предприятие перешло под контроль «Кагерол холдингс лимитед», принадлежащей петербургскому бизнесменуАшоту Малхасяну.

Общий бюджет проекта 25 млрд рублей

Создание международного центра туризма в Балаклаве запланировано за счет средств федеральной целевой программы и внебюджетных источников.

«В целях снижения нагрузки на бюджет и эффективной реализации проекта планируется привлечение средств из различных источников: бюджетных и частных инвестиций, в том числе через реализацию инструментов частно-государственного партнерства. Общий бюджет проекта составит более 25 млрд рублей, большая часть из них — деньги частных инвесторов», — сообщил руководитель Балаклавского проекта.

За счет инвесторов планируется создать гостинично-рекреационные объекты, развлекательную и туристическую инфраструктуру, построить жилье и апартаменты и другое. Бюджетные средства планируются прежде всего на создание городских инфраструктур.

Добавим, что Федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя до 2020 года намечено проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные» («КОС Южные»). Стоимость всего объекта «под ключ» составляет 8 млрд 306 млн рублей.

ФЦП также предусмотрено финансирование реконструкции гидротехнических сооружений (в том числе, причалов) Балаклавской бухты в размере 4 млрд 35 млн рублей.

По госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта РФ» на проектирование и строительство спортивного центра — стадиона «Горняк» выделено 152,2 млн рублей.

По словам представителей БРУ (владельца проекта «Балаклава грин»), стоимость реализации всего проекта оценивалась в 1,5−2 млн долларов, в ценах 2011 года.

Впоследствии, как полагает руководитель проекта, одним из вариантов организационной модели реализации может стать создание в Балаклаве территории опережающего развития (ТОР), выделив ее из СЭЗ.