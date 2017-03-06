Москва, 6 марта, 2017, 12:57 — ИА Регнум. По итогам торгов в понедельник, 6 марта, Банк России снизил официальные курсы доллара и евро к рублю, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Дарья Антонов ИА REGNUM Рубль к доллару

Регулятор установил курс евро на 7 марта на отметке в 61,8606 рубля, он опустился на 12,44 копейки. Доллар подешевел к рублю на 57,29 копейки — до 58,337 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 37,11 копейки, составив 59,9226 рубля.

На 4 марта Центробанком РФ был установлен официальный курс доллара 58,9099 рубля, он был повышен на 50,32 копейки. Евро вырос на 46,52 копейки — до 61,9850 рубля.

На предстоящей неделе у рубля вряд ли появятся поводы для укрепления, считают эксперты: даже тот факт, что Минфин в марте практически вдвое сократит объемы покупки валюты, вряд ли окажет существенную поддержку рублю.