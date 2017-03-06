Киев, 6 марта, 2017, 12:50 — ИА Регнум.



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Вчера, 5 марта, в Донбассе продолжались спорадические обстрелы с применением артиллерии калибра 122 мм, танков, минометов калибра 82 и 120 мм и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом сегодня, 6 марта, информируют пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба «АТО», источник в оперативном командовании Народной милиции ДНР и представители местных властей ДНР, передает ИА REGNUM.

Так, источник в оперативном командовании НМ ДНР сообщил, что с вечера 5 марта украинские военнослужащие выпустили 234 артиллерийских снаряда и мины по позициям ВС ДНР в населенных пунктах: Донецк, Ясиноватая, Докучаевск, Горловка, Еленовка, Трудовское, Старомихайловка, Зайцево, Крутая Балка, Яковлевка, Ясное, Дзержинское, Ленинское и Коминтерново. «С 18:00 до 02:00 украинские силовики выпустили 234 артиллерийских снаряда калибрами 122 и 152 мм и мины калибрами 82 и 120 мм», — рассказал ДАН источник.

В то же время и.о. главы администрации г. Ясиноватая Олег Моргун отметил, что в результате артобстрела со стороны ВСУ были повреждены шесть домов, два — сгорели, перебиты линии электропередач и газопровод. «Вчера приблизительно в 18:20 Ясиноватая и поселок Крутая Балка подверглись обстрелам с украинской стороны. В результате обстрела сгорело два дома, шесть повреждены», — заявил Моргун.

По его словам, повреждения и разрушения зафиксированы по улицам Железнодорожной, Есенина, Куйбышева, Чехова, в 3-м микрорайоне и по улице Победы в Крутой Балке. «По Есенина была повреждена опора линии электропередачи. Без света на данный момент остается три улицы, а это — 200 абонентов. Ведутся ремонтные работы, электроснабжение будет восстановлено сегодня», — сказал Моргун.

В сети Уoutube выложили видео последствий артобстрела Ясиноватой.

При этом источник в администрации Новоазовского района (юг Донетчины, под контролем ДНР) заявил, что в с. Коминтерново в результате ведения боевых действий разрушено четыре жилых дома. «В Коминтерново в результате прямых попаданий было разрушено четыре дома по улице Кирова», — сказал собеседник.

На Луганщине пресс-служба Народной милиции ЛНР зафиксировала гибель одного бойца ЛНР. «В результате минометного обстрела позиций Народной милиции в районе села Веселогоровка погиб военнослужащий Народной милиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки украинские войска 19 раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах: Первомайск, Фрунзе, Донецкий, Желобок, Лозовое, Калиновка, Калиново, Логвиново и Веселогоровка. При этом огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23−2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

В сети выложили видео последствий прилета 122 мм снаряда в жилой сектор г. Первомайск (Луганщина, под контролем ЛНР). Никто из гражданских не пострадал.

В свою очередь, пресс-центр штаба «АТО» сообщает, что вчера двое украинских военнослужащих получили ранения, трое — травмы. Кроме того, украинские войска зафиксировали 100 обстрелов со стороны ВС ДНР и ЛНР.

Отмечается, что большая часть обстрелов позиций сил «АТО» была зафиксирована на Донецком направлении. Здесь войска ДНР применяли 122-мм артиллерию, танки, БМП и минометы при обстрелах украинских позиций в Луганском. Из танков также велись обстрелы украинских войск на шахте Бутовка, в Каменце и Песках. Позиции ВСУ в Авдеевке, Майорске, Новгородском, Троицком, Невельском, Опытном, Песках и Зайцево обстреливались из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов войска ДНР обстреляли украинские позиции в Талаковке, Гнутово, Водяном, Павлополе и Широкино. БМП и танки ВС ДНР применяли при обстреле Водяного, Марьинки и Широкино.

По данным украинского штаба, на Луганском направлении войска ЛНР из 120-мм минометов обстреляли позиции ВСУ в Новоалександровке, Крымском и Богуславском. Из гранатометов и стрелкового оружия — в Новозвановке, Троицком, Станице Луганской и Попасной.

Ранее, 5 марта заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин обвинил ВСУ в резкой активизации боевых действий на Мариупольском направлении. При этом ВСУ впервые на этом участке фронта применили боевые катера. «Напряженная ситуация фиксируется на Мариупольском направлении. Вчера ВСУ обстреляли поселок Коминтерново и спровоцировали позиционные бои в данном районе. Кроме того, подразделениями морской пехоты впервые за долгое время были применены военные катера (мотоботы), швартующиеся в Мариуполе. Так, 4 марта, курсируя вдоль береговой линии, контролируемой подразделениями армии ДНР, удалившись от берега на расстояние около километра, украинские военные катера открыли огонь из мелкокалиберных орудий и крупнокалиберных пулеметов по позициям Вооруженных сил ДНР. В результате этого грубого нарушения режима прекращения огня военнослужащие ДНР были вынуждены открыть ответный огонь, после чего оба катера спешно ушли в сторону Мариуполя», — отметил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Минске участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали проведение отвода сил и средств из района Станицы Луганской (Луганщина, под контролем ВСУ). Отвод сил и средств запланирован на 7 марта 2017 года. Ранее, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Согласно документу противоборствующие стороны должны были начать отвод сил и средств вблизи трех населенных пунктов. 1 и 7 октября 2016 года подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил в районах Золотого (Луганщина) и Петровского (Донетчина). У Станицы Луганской (Луганщина) противоборствующие стороны так и не развели войска.