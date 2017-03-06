Париж, 6 марта, 2017, 12:45 — ИА Регнум.



Florencecassisi Ален Жюппе

Бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе заявил 6 марта о том, что он не будет избираться на пост главы Франции, сообщает Le Figaro.

С таким заявлением Ален Жюппе выступил в городе Бордо, мэром которого он является. Он также поблагодарил всех, кто считал его лучшей альтернативе Фийону.

Для меня уже поздно», — отметил. «Но для Франции никогда не поздно», — добавил он, отметив, что страна больна.

Вместо того чтобы участвовать в гонке, он предпочитает продолжить исполнять свои обязанности в качестве мэра Бордо.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Франции Франсуа Фийон оказался в самом центре скандала с участием его супруги Пенелопы. Бывшего главы французского правительства обвиняют в том, что он трудоустроил свою супругу на государственной должности, на которой Пенелопа не выполняла своих функций. Одним из наиболее вероятных замен Фийона считался Ален Жюппе.