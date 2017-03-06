Осло, 6 марта, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Норвегии начались учения Joint Viking 2017 Вооруженных сил страны, в которых примут участие более 8 тыс. солдат и офицеров, в том числе 700 военнослужащих Корпуса морской пехоты и Армии США, а также Королевской морской пехоты Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВС Норвегии. Учения проходят в губернии Финнмарк, граничащей с Мурманской областью. Основные учения с участием американских и британских военнослужащих пройдут в 160−300 километрах от российской границы.

В ходе учений Joint Viking 2017 «в суровых арктических условиях» будет отработано взаимодействие с союзниками. Они пройдут девять дней, в учениях также задействуют авиацию, корабли, подводные лодки и бронетехнику.

Военные маневры в губернии не проводились с 1967 по 2015 годы, впервые со времен окончания холодной войны вооруженные силы страны начали оборонные учения в Финнмарке. Россию об учениях 2017 года уведомили заранее.

По мнению ряда экспертов, учения могут ухудшить российско-норвежские отношения. Отмечается также масштабность Joint Viking 2017.

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