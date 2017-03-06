Чебоксары, 6 марта, 2017, 12:24 — ИА Регнум. В столице Чувашии Чебоксарах продолжается оптимизация в транспортной сфере. Сегодня, 6 марта, МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» сокращает количество троллейбусов, выходящих в рейс в ночное время. В планах — сокращение автобусов малой вместимости и оптимизация пригородной маршрутной сети. Между тем, в городе продолжается ажиотаж вокруг транспортных карт, по которым стоимость проезда на 4 рубля дешевле, чем при наличной оплате: карты в продаже если и есть, то за ними, как правило, выстраиваются очереди, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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6 марта «Чебоксарское троллейбусное управление» сокращает количество троллейбусов, выходящих в рейс в ночное время. После 22 часов в будние дни будет отменено 37 рейсов, в выходные дни — 40 рейсов. К примеру, в будни с 22:00 до 23:00 количество троллейбусов на линии будет сокращено на 8 единиц (было 69 троллейбусов — останется 61), после 23:00 — на 29 единиц (вместо 49 троллейбусов выйдут в рейс 20). В администрации отмечают, что новое расписание движения троллейбусов согласовано с представителями градообразующих предприятий города, которые работают в 2−3 смены.

Как поясняют в мэрии города, решение принято «по результатам обследования пассажиропотока в целях оптимизации деятельности предприятия». «Поскольку в ночное время общественный транспорт мало востребован пассажирами и салоны троллейбусов почти пустые, сокращение рейсов не скажется на качестве обслуживания пассажиров», — заверяют в администрации Чебоксар.

Один час работы троллейбуса обходится в 1 тыс. рублей. По расчётам, предпринимаемые меры позволят предприятию сэкономить около 14 млн рублей в год. Ранее сообщалось, что в 2013—2015 годы «Чебоксарское троллейбусное управление» недополучило из бюджета более полумиллиарда рублей за перевозку льготных категорий пассажиров. Оптимизация ждёт и автобусную сеть, так как, по данным столичных властей, ежедневно в Чебоксарах курсируют до 400 иногородних перевозчиков, которые «на 50% дублируют городские маршруты». Кроме того, «начнутся сокращения автобусов малой вместимости» (на привычные автобусы), сейчас в городском сообщении их более 450.

Напомним, в феврале 2017 года на расширенном заседании депутатского корпуса глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков подчёркивал, что «самым добросовестным, экологичным и безопасным перевозчиком является «Троллейбусное управление». «Поэтому сохранить его — наша задача. Этому будут способствовать тарифы на пассажирские перевозки. Горожане могут выбрать наиболее удобный вариант оплаты проезда — безналичным или наличным способом. При этом безналичный расчет будет дешевле на 4 рубля, то есть на 24%», — заявлял Алексей Ладыков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах с 20 февраля 2017 года изменилась плата за проезд в общественном транспорте. При безналичной оплате транспортной картой цена билета в троллейбусе снизилась с 14 до 13 рублей, при наличном расчете проезд подорожал с 15 до 17 рублей. При безналичной оплате в автобусе стоимость проезда составляет 14 рублей (ранее 15 рублей), при расчёте наличными — 18 рублей (ранее 16 рублей). Цена за проезд в маршрутках при оплате транспортной картой снизилась с 19 до 18 рублей, при оплате наличными подорожала с 20 до 22 рублей.

По данным властей Чебоксар, в настоящее время электронными средствами оплаты проезда оснащён весь общественный транспорт (троллейбусы, автобусы и маршрутки), за исключением маршруток №№ 49, 51. «С такими перевозчиками ведётся работа по расторжению договорных отношений в связи с неисполнением требований действующего законодательства», — заверяют в администрации Чебоксар.

Власти также рапортуют, что, по данным ООО «Единая транспортная карта» (уполномоченный Минтрансом Чувашии оператор, ответственный за изготовление, продажу карт безналичной платы проезда и последующее их пополнение денежными средствами), в Чебоксарах на 1 марта в обороте находилось около 70 тыс. электронных кошельков (рост за месяц на 83%) и около 20 тыс. банковских карт ПАО «Сбербанк России» с транспортным приложением. Всего по городу функционирует 57 пунктов пополнения и продажи электронных кошельков.

В связи со снижением платы за проезд, горожане кинулись за транспортными картами — в городе поднялся ажиотаж. Зачастую в банках и почтовых отделениях, куда в том числе поступают карты, можно услышать два варианта ответов: «Уже закончились» и «Ещё не поступили». Но даже если карты поступили в продажу, то, как правило, выстраиваются метровые очереди. «Пришлось в очереди целый час отстоять», — жалуется одна из горожанок другой. «А я половину города обошла уже — нет нигде», — вздохнула в ответ пожилая женщина, заковыляв с палочкой к выходу.

По данным мэрии Чебоксар, ежедневно на городские дороги выходит 205 троллейбусов, 60 автобусов средней вместимости, 450 автобусов малой вместимости. Транспортное обслуживание осуществляется по 63 городским маршрутам (18 троллейбусных и 45 автобусных маршрутов). Пассажиропоток охватывает 380 тыс. пассажиров ежедневно.