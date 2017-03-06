Киев, 6 марта, 2017, 12:20 — ИА Регнум. «Штаб блокады» оккупирует все железнодорожные станции на границе с Россией, пока Украина не прекратит торговлю с ней, заявил депутат Верховной Рады Семен Семенченко, передает «Радио Свобода».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

Депутат заявил, что на станциях будут размещены «наблюдательные пункты», контролирующие проезд до тех пор, пока требования участников блокады не будут выполнены: это освобождение всех украинских военнопленных и полное прекращение торговли с Россией.

Ранее, 4 марта, добровольческие батальоны заявили о блокаде на станции Конотоп в Сумщине.

5 марта Национальная полиция заявила об открытии уголовных дел на участников блокады за препятствие движению поездов.

Позже «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») заявила, что с участниками блокады достигнута договоренность, согласно которой раз в месяц организация будет отчитываться перед организаторами блокады о перевозках грузов между Украиной и Россией.

Напомним, что блокада Донбасса началась 25 января. Организаторы требовали от Киева полного прекращения торговли с республиками. Однако позже организаторы распространили блокаду и на границу с Россией, заблокировав железнодорожные пути сообщения между Россией и Украиной.