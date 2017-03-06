Организаторы блокады Донбасса оккупируют станции на границе с Россией
Киев, 6 марта, 2017, 12:20 — ИА Регнум. «Штаб блокады» оккупирует все железнодорожные станции на границе с Россией, пока Украина не прекратит торговлю с ней, заявил депутат Верховной Рады Семен Семенченко, передает «Радио Свобода».
Депутат заявил, что на станциях будут размещены «наблюдательные пункты», контролирующие проезд до тех пор, пока требования участников блокады не будут выполнены: это освобождение всех украинских военнопленных и полное прекращение торговли с Россией.
Ранее, 4 марта, добровольческие батальоны заявили о блокаде на станции Конотоп в Сумщине.
5 марта Национальная полиция заявила об открытии уголовных дел на участников блокады за препятствие движению поездов.
Позже «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») заявила, что с участниками блокады достигнута договоренность, согласно которой раз в месяц организация будет отчитываться перед организаторами блокады о перевозках грузов между Украиной и Россией.
Напомним, что блокада Донбасса началась 25 января. Организаторы требовали от Киева полного прекращения торговли с республиками. Однако позже организаторы распространили блокаду и на границу с Россией, заблокировав железнодорожные пути сообщения между Россией и Украиной.