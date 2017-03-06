Астрахань, 6 марта, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В Астраханской области в Год экологии, которым объявлен 2017 года, будут охранять сайгаков и птиц. Об этом на заседании общественной палаты региона, просвещенному обсуждению региональных экологических проектов и проблем, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 6 марта.

Nat.astrobl.ru Сайгаки

Всего запланировано проведение 130 мероприятий. В частности, как рассказал руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Игорь Краснов, будут созданы специнспекции по охране занесенного в Красную книгу сайгака Северо-западного Прикаспия и Волго-Уральской популяции, мобильные охранные группы займутся обеспечением постоянного сопровождения сайгаков. В естественную среду обитания выпустят нескольких особей сайгака.

Бороться за жизнь сайгаков в Год экологии будут и в соседней Калмыкии. Республика выступит в качестве соисполнителя по созданию межрегиональной инспекции по охране этих животных, которую организуют на базе Астраханской области.

В Астраханском регионе на текущий год также запланировано проведение мероприятий в рамках Дня Каспийского моря, строительство приюта для бездомных животных, расчистка рек, открытие пункта по реабилитации пострадавших от нефтяных загрязнений птиц.

«Предполагаемое число участников во всех проектах — порядка 200 тысяч человек», — отметил Игорь Краснов.

Напомним, реликтовый вид антилопы — сайгак — был удалён из списка охотничьих ресурсов Астраханской области только весной прошлого года. На территории региона обитает европейская популяция сайгака. Основное поголовье сосредоточено в степях юго-западной части Астраханской области, на границе с Калмыкией.

Для создания благоприятных условий обитания и размножения сайги на астраханской земле в апреле 2000 года был организован региональный природный заказник «Степной», площадь которого в настоящее время превышает 109 тысяч гектаров. а протяжении последних двух лет численность сайгака, наблюдаемого на территории заказника, остаётся стабильной, в пределах 3,5 — 4 тысячи голов.